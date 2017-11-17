Провести предновогодние вечера в уютном месте предлагает тюменский ресторан "Gold City"

В тюменском ресторане "Gold City" в преддверии новогодних праздников будут действовать специальные цены на блюда и напитки из меню.

Так, например, 24 и 27 декабря стоимость банкета на одну персону, включая новогоднюю программу, составит 3 000 рублей, 25 и 26 декабря выгодное предложение за 2 700 рублей на человека. А 23 декабря и с 28 по 31 декабря провести праздничные корпоративы можно будет за 3 500 рублей на одну персону.

Интерьер ресторана представлен в классическом, выдержанном стиле. Разместиться гостям можно в двух залах, один из которых вмещает 200 человек, а другой – 400 гостей. В меню представлены различные мясные блюда, в том числе, приготовленные на огне, а также салаты, выпечка, закуски, пицца, большой выбор напитков.

Подробности можно узнать по телефонам 8(3452) 68-97-97, 8(3452) 68-92-92. Ресторан "Gold City" расположен по адресу ул. Республики, 281.