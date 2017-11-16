В тюменском "Космосе" ставят Набокова

В Тюмени премьерные показы спектакля "Приглашение на казнь" пройдут 18 и 19 ноября в молодежном театральном центре "Космос".

Постановка романа Владимира Набокова — задумка местного театра-студии "Будильник". В чем смысл жизни, семьи, любви, дружбы, общественного устройства? Найти ответы на эти вопросы предстоит узнику по имени Цинциннат Ц., который осужден за стремление исследовать и познавать жизнь. Герой, оказавшись в тюрьме, попадает, по сути, и в физическую, и в духовную западню.

"Мне понравилась абсурдность ситуации: по сюжету происходящее весьма драматично, а автор преподносит как саркастический смех. Такое отношение к жизни мне импонирует", — говорит режиссёр спектакля Юрий Демчук.

Художественный руководитель "Будильника" отмечает, что многие режиссёры задавались вопросом, как такое можно поставить. Демчук же считает, что абсурд, свойственный произведениям Набокова, как нельзя лучше подходит для отражения нашей современности.

Для воплощения истории на сцене был выбран жанр, который режиссер придумал сам и опробовал вместе с актерами в спектакле "Апокалипсис", после чего решил развивать его в "Приглашении на казнь". В "недоклоунаде" клоуны имеют право ломать свой же жанр, и, как минимум, говорить. Еще одна технология, которую лежит в основе спектакля — сюрреалистический квест-рум. Зрителям предстоит полностью погрузиться в вымышленные обстоятельства, где между публикой и актёрами нет четвертой стены. Билеты на спектакль можно приобрести здесь.

Театр-студия "Будильник" существует уже семь лет. Как рассказали в пресс-службе МТЦ "Космос", состав труппы насчитывает четырнадцать человек. В их багаже — пластические спектакли и миниатюры, интерактивные проекты и уличные представления. В театре успешно реализованы постановки полнометражных спектаклей — "Апокалипсис" и "Расщепление".