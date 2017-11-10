В Тюменском районе капремонт пройдет еще в 227 домах

В Тюменском районе принят краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018–2020 годы. В него вошли 227 домов в 20 муниципальных образованиях района. Собственники уже получили извещение от Фонда капитального ремонта Тюменской области. В 42 домах прошли общие собрания жильцов. По остальным домам примут администрации сельских поселений до 1 декабря. Вся проектно-сметная документация будет разработана в течение 2018 года. Строительно-монтажные работы на объектах пройдут в 2019 и 2020 годах.

В 2015–2017 годах в Тюменском районе в план по капремонту было включено 155 многоквартирных домов, позднее из него исключили 6 домов в селе Яр — их признали аварийными.

"Капремонт проводится в три этапа: проведение собраний собственников жилья для принятия решения о проведении работ, разработка проектно-сметной документации и сами строительно-монтажные работы. Очевидно, что в один год все этапы провести невозможно, а потому дома, запланированные к ремонту в 2015 году, сдавали уже в 2016 году. Сейчас практически полностью завершились работы на домах, вошедших в программу 2016 года. Одновременно разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт конструктивных элементов 63 многоквартирников, расположенных в 13 муниципальных образованиях Тюменского района. Эти дома будут отремонтированы в следующем году", — говорит начальник управления ЖКХ администрации района Артем Чертов.

По данным районной администрации, для выполнения программы капремонта в 2015 и 2016 году потребовалось 385 млн 674 тыс. рублей. Самые масштабные работы прошли в поселках Боровский, Винзили и Новотарманский.