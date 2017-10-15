В Тюмени стартовал кулинарный конкурс "Мамины вкусняшки"

Конкурс лучших семейных рецептов "Мамины вкусняшки" стартовал в Тюмени. Фотографии блюд с приложением рецепта можно размещать с 14 октября до 17 ноября в группе "Тюмень – наш дом" в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщили в пресс-службе администрации города, конкурс будет проходить по четырем направлениям. В номинации "Любимы рецепт малыша" можно рассказать о том, как быстро приготовить вкусное и полезное блюдо, которое с удовольствием ест ребенок. Номинация "Рецепты хорошего настроения для школьника (студента)" посвящена сбалансированному питанию для подростков. В номинации "Лучший рецепт здоровья" участникам предлагают поделиться секретами приготовления диетических блюд или рационом спортсмена. Наконец, в номинации "Рецепт большой семьи" принимаются яркие и выразительные блюда для семейного застолья.

Одно из главных условий конкурса – 80% используемых ингредиентов в рецепте должны быть продуктами местных производителей.Вопросы по организации конкурса можно задать модераторам группы "Тюмень – наш дом" или отправить на почту cmi@tyumen-city.ru