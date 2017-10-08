Тюменцам показали первый VR-спектакль

В Тюмени показали первый VR-спектакль "В поисках автора". Амбициозный проект продюсерского центра "Баzа" и режиссера Данила Чащина стал настоящим событием для театралов не только Тюмени, но и всей России, пишет "Мой портал".

Показ спектакля проходил в Молодежном театральном центре "Космос". Четыре показа собрали в зале 120 тюменцев, один спектакль одновременно смотрели не более 30 человек. Среди неравнодушных к театральным экспериментам были популярный тюменский блогер Светлана Захарова, Илья Пискулин, Мария Кондратович, Дарья Медынина и многие другие.

Тюменская публика и гости города из Москвы и Екатеринбурга восприняли спектакль с применением технологий виртуальной реальности более чем радушно. В первую очередь все отмечали эффект от погружения в виртуальную реальность и актерскую игру.

Как сообщалось ранее, те, кто не попал на премьерные показы в МТЦ "Космос", смогут увидеть спектакль на площадке Тюменского драматического театра.