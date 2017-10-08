Тюменцам показали первый VR-спектакль

В Тюмени показали первый VR-спектакль "В поисках автора". Амбициозный проект продюсерского центра "Баzа" и режиссера Данила Чащина стал настоящим событием для театралов не только Тюмени, но и всей России, пишет "Мой портал".
Показ спектакля проходил в Молодежном театральном центре "Космос". Четыре показа собрали в зале 120 тюменцев, один спектакль одновременно смотрели не более 30 человек. Среди неравнодушных к театральным экспериментам были популярный тюменский блогер Светлана Захарова, Илья Пискулин, Мария Кондратович, Дарья Медынина и многие другие.
Тюменская публика и гости города из Москвы и Екатеринбурга восприняли спектакль с применением технологий виртуальной реальности более чем радушно. В первую очередь все отмечали эффект от погружения в виртуальную реальность и актерскую игру.
Как сообщалось ранее, те, кто не попал на премьерные показы в МТЦ "Космос", смогут увидеть спектакль на площадке Тюменского драматического театра.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru