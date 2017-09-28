Тюменские ученые разрабатывают особую еду для жителей арктических регионов

Линейку обогащенных природными функциональными добавками продуктов для жителей арктических регионов создают специалисты ТИУ.

Ученые кафедры товароведения и технологии продуктов питания взялись за создание полезной пищи для населения, проживающего в экстремальных условиях. Они научились превращать мясоколбасные изделия, быстрорастворимые напитки и десерты в лечебно-профилактическую продукцию. В частности, мясной продукт из оленины с дикоросами, над которым работают в вузе, обогащают селенобелом — искусственной добавкой, которая способна повысить иммунитет населения.

Сейчас университет работает над национальной программой развития арктической пищевой индустрии. Она будет реализована в рамках стратегического проекта опорного вуза "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ", сообщили в пресс-службе вуза.

"Будет создан конгломерат ученых-аграриев, а также специалистов по возобновляемой энергии. Они помогут нам преобразовывать энергию, полученную с помощью ветра, в освещение. Нужно перейти к культивированию дикорастущих лекарственных растений с целью получения экологически чистых и полезных арктических добавок и продуктов питания с дефицитными химическими веществами, необходимыми для здоровья людей в зависимости от того, каким родом деятельности они занимаются", — рассказал профессор, заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания Владимир Попов.