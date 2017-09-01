Опоры моста Влюбленных украшают по мотивам "Алых парусов"

12:20 01 сентября 2017
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В Тюмени уличные художники разрисовывают опоры моста Влюбленных. На одну рисунок уже нанесли. 

"С набережной можно увидеть бордово-красные мотивы повести-феерии Александра Грина "Алые паруса". С 4 сентября художники приступят к оформлению второй опоры: на ней изобразят Ассоль. Если не подведут погодные условия, то рисунок будет полностью готов к концу следующей недели", — рассказали в пресс-службе проекта "Моя территория".

Прежде чем нанести рисунок, художники вели подготовительные работы с покрытием и подобрали краску, которая не должна облазить из-за влажности, мороза или оледенения. По прогнозам производителей, рисунок продержится от 2 до 5 сезонов. Тюменцы могут быть уверены, что зиму Ассоль переживет. Кроме того, эскиз выбирался с учетом, что его в перспективе можно будет реставрировать.

Оформлением моста занимается команда из трех уличных художников, а руководит процессом победитель конкурса эскизов фестиваля "Морфология улиц" — Сергей Болясов.

"Для эскиза я выбрал "Алые паруса", потому что эта тематика как нельзя лучше подходит к атмосфере места. Название "мост Влюбленных" говорит само за себя. Ассоль Александра Грина ассоциируется именно с юностью и влюбленностью", — рассказал авто эскиза.

На реализацию идеи Сергей получил 100 тысяч рублей.

Теги: благоустройство , граффити , мост
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