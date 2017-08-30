Спектакль "А-ля Алябьев" представят на сцене Тобольского драмтеатра

К репетициям спектакля "А-ля Алябьев" в день 230-летия знаменитого композитора приступили актеры Тобольского драматического театра. Он будет поставлен на средства гранта партии "Единая Россия".

Режиссер, лауреат высшей российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Петр Васильев определил жанр спектакля — "почти водевиль".

Петр Васильев познакомил коллектив театра со своим видением постановки, к которой готовился более полугода. Большое количество действующих лиц, массовые сцены, переплетение эпох и судеб, бурная и трепетная жизнь тобольского композитора — все это обсудили актеры на первой репетиции.

"Не спектакль, а, скорее, композиция из реальных фактов, дополненных вымыслом для создания необходимого театрального эффекта. Композиция, наполненная узнаваемыми музыкальными фразами и дополненная вымышленными фактами взамен утерянных. Композиция, нарочито театральная, напоминающая водевиль, поскольку господин Алябьев был весьма близок к театральной жизни. И историю его хочется преподнести легко, а не с обычной музыковедческой тоскливостью. Композиция, в которой наряду с Алябьевым оживут и другие известные его современники: славный Денис Давыдов, писатель и поэт Ершов…", — рассказал режиссер.

Известный композитор из Санкт-Петербурга Николай Морозов написал композиции для спектакля. Уже готовы рабочие эскизы спектакля, написанные художником, лауреатом высшей национальной театральной премии "Золотая Маска" Алевтиной Торик.

"Вот такая вырисовывается история — с танцами и музыкой, с тенями прошлого, обретающими вдруг характер и плоть. Со славным нашим земляком Александром Алябьевым", — рассказал Петр Васильев.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.