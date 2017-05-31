В Ишиме не осталось подтопленных жилых домов

За минувшие сутки в Ишиме, ровно как и в Абатском районе, от паводковых вод освободился последний подтопленный жилой дом. В городе восемь квартир выделили собственникам, прежнее жилье которых признали непригодным, в Ишимском районе таких семей шесть.

Сейчас на этих территориях полным ходом идут аварийно-восстановительные работы. Основная задача местной администрации и МЧС — как можно скорее расчистить землю, чтобы люди могли приступить к работе на своих садовых участках.

"Вода постепенно уходит и оставляет после себя много мусора. Деревья, бревна, ветки, части строений и заборов, бытовой мусор. Спасатели занимаются ликвидацией мусора на прибрежной линии в черте города и гидротехнических сооружений, защищающих садовые товарищества", — рассказывают в ГУ МЧС по Тюменской области.

На территории города, где уровень воды опустился ниже уровня дамб, спасатели откачивают воду насосными станциями.

Добавим, что в Ишиме и районе подтопленными остаются нежилые садоводческие участки — их больше 2 тысяч.