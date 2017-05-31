В Абатском районе жители подтопленных участков смогли вернуться домой

В Абатском районе Тюменской области, пострадавшем этой весной от паводка, вода в реке Ишим продолжает убывать. За сутки ее уровень снизился на 4 сантиметра, и освободился последний подтопленный жилой дом. Все ранее эвакуированные жители, а это 42 человека, благополучно вернулись в свои дома.

Сейчас уровень воды в реке на территории района составляет 1076 сантиметров. Все еще подтоплены 270 нежилых садоводческих участков, нет прямого автомобильного сообщения с пятью деревнями — на местах работают четыре лодочных переправы.

Еще на прошлой неделе в Абатском районе начали разбирать южную защитную дамбу. Как отмечают в ГУ МЧС по Тюменской области, ежесуточно вода будет отступать на 3–8 сантиметров.

Добавим, что в Ишиме и Ишимском районе подтоплены 25 жилых домов и больше 2 тысяч нежилых дачных участков, в Викуловском районе в воде 34 жилых дома. Уровень воды в реке Ишим на этих территориях также идет на спад.