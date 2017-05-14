Ишимские танцоры завоевали награды крупных российских конкурсов

Ансамбль танца "Карасуль" из Ишима завоевал награды конкурсов "Гордость России" и "Великая страна", которые проходили в рамках Международного творческого проекта "Ежегодные фестивальные встречи".

Карасульские танцоры выступили с белорусской "Веселухой" и русской постановкой "Как по горкам по горам". По итогам конкурса коллектив стал лауреатом третьей степени и дипломантом первой степени. Еще один номер – "Калинку" – по просьбе судейской коллегии ансамбль "Карасуль" исполнил на гала-концерте, пишет "Тюмeнская область сeгодня".

Отметим, конкурсы "Гордость России" и "Великая страна" курируют Министерство культуры России и Фонд поддержки и развития детского творчества "Возрождение".