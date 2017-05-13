Проект ТюмГУ и Ишимского землячества победил в конкурсе военно-исторических маршрутов

Совместный проект ученых Тюменского госуниверситета и общественной организации "Ишимское землячество" стал победителем конкурса военно-исторических маршрутов по Уральскому Федеральному округу, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Проект носит название "Тюменские крылья Победы" и представляет собой однодневный военно-исторический маршрут (Тюмень-Винзили-Заводоуковск-Ялуторовск), построенный по письмам с фронта 1941-1945 гг. Он рассказывает о предприятиях, связанных с авиацией в нашем регионе, включает музеи, памятные знаки, памятные доски и прочие объекты, связанные с жизнью Героев Великой Отечественной войны.

В каждом пункте точке маршрута предусмотрен квест "Письмо без адреса": Крылья веры", "Крылья надежды", "Крылья любви". Это увлекательное и познавательное путешествие смогут совершить школьники, студенты, краеведы, историки, пенсионеры, ветераны Тюменской области.