Проект ТюмГУ и Ишимского землячества победил в конкурсе военно-исторических маршрутов

15:32 13 мая 2017
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ng-74.ru
| Фото: ng-74.ru

Совместный проект ученых Тюменского госуниверситета и общественной организации "Ишимское землячество" стал победителем конкурса военно-исторических маршрутов по Уральскому Федеральному округу, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".  

Проект носит название "Тюменские крылья Победы"  и представляет собой однодневный военно-исторический маршрут (Тюмень-Винзили-Заводоуковск-Ялуторовск), построенный по письмам с фронта 1941-1945 гг. Он рассказывает о предприятиях, связанных с авиацией в нашем регионе, включает музеи, памятные знаки, памятные доски и прочие объекты, связанные с жизнью Героев Великой Отечественной войны.

В каждом пункте точке маршрута предусмотрен квест "Письмо без адреса": Крылья веры", "Крылья надежды", "Крылья любви". Это увлекательное и познавательное путешествие смогут совершить школьники, студенты, краеведы, историки, пенсионеры, ветераны Тюменской области.

Теги: проект , маршрут , ТюмГУ , Великая Отечественная война , конкурс , патриотизм
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