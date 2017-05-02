В Тюменской области горели 220 гектаров леса

В регионе с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 48 лесных пожаров на площади в 220 гектаров. Такие данные на утро 2 мая приводят в областном департаменте лесного комплекса.

Все пожары ликвидировали в первые сутки обнаружения. На местах работали свыше 120 человек и более 20 единиц техники.

"Большинство возгораний произошли по вине человека. Недавно житель Голышмановского района, с которым был заключен договор купли-продажи лесных насаждений, решил очистить территорию для работы и сжечь порубочные остатки. Погодные условия, в том числе сильный ветер, привели к тому, что огонь от костра перекинулся на лесную подстилку и начал распространяться", — рассказывают в пресс-службе департамента.

По словам мужчины, он попытался потушить возгорание, но ничего не вышло. На подмогу ему пришлось вызвать работников лесничества. Нарушителю предстоит уплатить административный штраф в пять тысяч рублей.

Тюменцам напоминают, что с 28 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Среди ограничений — запрет на посещение лесов.

Тюменская область сохраняет свои прошлогодние позиции лидера по минимальному количеству пожаров в лесах среди регионов УФО. К этому моменту в Челябинской области зафиксировано 184 возгорания, в Свердловской — 130, в Курганской — 63.