Ишимская школьница исследует жизнь и военные подвиги Вали Грицук

Ученица ишимской школы №1 Мария Прокопцева вместе с педагогом, краеведом и руководителем Музея Лидией Соскиной третий год занимается изучением биографии и боевых подвигов выпускницы 1939-го года Вали Грицук, о которой во время Великой Отечественной войны слагали песни, однако информация о ее наградах до сих пор не известна.

Как пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня", благодаря совместной исследовательской деятельности школьницы и педагога 22 июня 2016 года на здании школы открыли мемориальную доску с именем Вали. Той самой, о которой моряки Балтийского флота пели: "Ты была в бою неустрашима, смело шла в огонь суровых дней, девушка с далекого Ишима – боевая дочь страны моей".

Вскоре именем Вали Грицук назовут и одну из улиц города. Известно, что после школы Валя поступила в Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта. После войны она могла бы стать медицинским работником. С первых дней войны девушка записалась на курсы медсестер. Участвовала в ожесточенных боях за Ленинград. Еще в первом бою встала, запела песню и повела за собой.

О первом бое писала домой: "Километры бинтов перемотала я и мои подруги, спасая под бомбежкой жизни людей, которых почти не помню. Были украинцы и белорусы, узбеки и казахи – все по несчастью такие дорогие и близкие...". Валя погибла в январе 43-го.