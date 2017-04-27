МЧС: сжигание травы и мусора чаще всего провоцирует пожары

Сжигание травы и мусора стало главной причиной пожаров, произошедших в Тюменской области с начала пожароопасного сезона. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции руководитель МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин, за три недели пожарные выезжали на ликвидацию возгораний 787 раз. При этом в 406 случаях ликвидировали загорание травы, в 381 – мусора.

"В этом году погода радует теплом, уже начался дачный сезон и люди приводят в порядок свои приусадебные участки, начинают жечь траву и мусор. И как результат – резкий всплеск пожаров. Трава после схода снега становится пожароопасной и загорается очень быстро. Поэтому лучше не сжигать ее, а собирать и делать компост. Та же ситуация и с мусором", - отметил Юрий Алехин.

Одним из ярких примеров неудачного сжигания сухой травы стал пожар на улице Совхозной в Тюмени, который произошел 22 апреля. Огонь уничтожил три дома. "Наши предупреждения до многих не доходят, и как результат – люди лишатся жилища. В прошлом году за весь сезон было около трех тысяч выездов, а тут за три недели уже около 800, это очень много", - добавил руководитель областного управления МЧС.

Что касается лесных пожаров, то первый был зафиксирован 20 апреля в Тюменском районе, всего с начала сезона произошло 14 лесных пожаров, все они потушены в первый же день. Главной причиной специалисты называют все тот же человеческий фактор.

По прогнозам синоптиков, лето в этом году ожидается сухое и жаркое, поэтому жителям региона следует проявлять осторожность. Уже завтра, 28 апреля, в области будет введен особый противопожарный режим. Специалисты проведут опашку лесов, раскопку заездов в леса, чтобы уберечь природу от негативного воздействия человека. Доступ в леса для граждан будет запрещен.

Для желающих отдохнуть на природе тюменцев, будут оборудованы специальные площадки, расположенные вблизи дорог, либо на опушке леса. "Ежегодно мы готовим от 50 до 60 мест отдыха, где есть стол с лавками, навес, кострище, место для складирования мусора. Есть также специализированные рекреационные зоны – это базы отдыха, лесной фонд, в котором можно цивилизованно отдохнуть", - пояснил директор департамента лесного комплекса Владимир Артановский.

Он подчеркнул, что за любой факт несанкционированного нахождения в лесу люди будут наказаны. На сегодня выписано уже 46 штрафов на сумму полмиллиона рублей.

Любовь Голышева