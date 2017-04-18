Тюменцев просят делать костюмированные фото на фоне исторических зданий города

Сегодня в областном центре стартовал VI городской краеведческий конкурс "Памятники Тюмени". Ежегодно он проходит в рамках культурно-просветительского проекта "Открой свой город заново".

На этот раз он посвящен архитектурным особенностям зданий, в которых располагались учебные заведения старой Тюмени. Горожане от 15 лет и старше могут поучаствовать в фотоквесте "К истокам тюменского просвещения": ответить на вопросы по истории учебных заведений и сфотографироваться возле памятников. Организаторы рассчитывают на сюжетные, репортажные и костюмированные снимки.

Почитать о конкурсе можно на сайте централизованной городской библиотечной системы. Фото и ответы на тематические вопросы будут приниматься до 18 мая, победителей определят не позднее 1 июня.

Напомним, сегодня в в Литературно-краеведческом центре откроется книжно-иллюстративная выставка проекта "Открой свой город заново", где можно узнать, в каких исторических зданиях находились самые известные учебные заведения города.