Горожанам расскажут об архитектуре учебных заведений старой Тюмени

В Тюмени 18 апреля в библиотеках стартуют дни исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново".

Горожан попытаются увлечь многообразием местных культурно-исторических памятников. В этом году проект посвятят архитектуре учебных заведений прошлых лет.

Церемония открытия дней продет 18 апреля в 12.30 в Литературно-краеведческом центре (Первомайская, 14). Там уже подготовлена книжно-иллюстративная выставка "Открой свой город заново", где представлены книги, фотоальбомы и репродукции, рассказывающие об исторических зданиях, в которых в прошлые века располагались самые известные учебные заведения.

24 апреля лекцию о них прочтет краевед и журналист Валерий Чупин, а 12 мая состоится видеопрезентация "История старого дома", посвященная архитектурным особенностям исторических зданий, на которых установлены информационные доски.