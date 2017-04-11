Трудные подростки из Тюмени и Швейцарии выяснят отношения на досках

10:22 11 апреля 2017
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Шахматный матч между между малолетними преступниками из Тюменской области и Швейцарии пройдет в ближайшее время - об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил депутат Госдумы от нашего региона Анатолий Карпов, многократный чемпион мира по шахматам.

По словам чемпиона, матч пройдет дистанционно - через интернет, что вполне объяснимо: игроками с обеих сторон являются юные заключенные.

Напомним, что год назад Анатолий Карпов открыл в исправительной колонии №2 УФСИН России по Тюменской области шахматный клуб для осужденных и провел там сеанс одновременной игры на 24 досках(счет 24:0)

Фото 72.fsin.su

Теги: шахматы , УФСИН , Анатолий Карпов
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