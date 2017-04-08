ГИБДД призывает тюменских общественников бороться с пьяными водителями

09:24 08 апреля 2017
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in-news.ru

Тюменская Госавтоинспекция готова к сотрудничеству с любыми общественными организациями в сфере профилактики пьяного вождения, сообщили в пресс-службе губернатора.

Общественники могут принимать участие в рейдах нарядами ДПС, создавать группы трезвого вождения в социальных сетях, проводить массовые и публичные акции.

В эту работу может включиться буквально каждый житель области. Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можете сообщить об этом на экспресс-линию "Нетрезвый водитель" по тел.794-594. По вопросам организации совместных предупредительных мероприятий, направленных против нетрезвого вождения, можно обращаться в ГИБДД по тел.794-555, либо на email: gibdd72@mail.ru.

Теги: ГИБДД , общественность , пьяный водитель
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