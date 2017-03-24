Хоровую капеллу Тюменской филармонии возглавил Альберт Мишин

На место художественного руководителя Хоровой капеллы Тюменской филармонии назначен заслуженный артист Российской Федерации Альберт Мишин. Об этом сообщили в пресс-службе концертно-театрального объединения региона.

Альберт Владимирович приехал в Тюмень из Вологды, где совсем недавно покинул пост руководителя мужского хора Вологодской областной филармонии. Коллектив неоднократно приезжал в Сибирь с гастролями, поэтому имя художественного руководителя знакомо тюменцам.

Как отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов, сейчас перед новым художественным руководителем и исполнителями стоит немало задач: предстоит работа по повышению профессионального мастерства коллектива, по обновлению репертуара, ведется разработка сольных программ.

"В наших планах — представить слушателям как популярную музыку, так и программы академической направленности. Особое место в репертуаре филармонии займут совместные выступления Хоровой капеллы и Тюменского филармонического оркестра. Таким образом, мы охватим кантатно-ораториальные жанры, сможем представить вокально-симфонические произведения", — рассказал он.

Первая встреча Хоровой капеллы и Альберта Мишина произойдет в понедельник, 27 марта, с этого дня начнется их большая и планомерная работа. Активное участие Альберт Мишин примет в общегородских мероприятиях. Так, уже на будущей неделе он станет членом жюри на областном конкурсе молодых дарований "Дебют" (хоровое направление). Мишин выступит руководителем Большого сводного хора, который даст концерт 24 мая в День славянской письменности и культуры.

По словам Альберта Мишина, в предстоящем сезоне одним из значимых абонементов будет цикл концертов Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы Тюменской филармонии. Он получил название "Искусство возвышать…". Среди концертов цикла такие монументальные произведения, как опера-оратория "Царь Эдип" Игоря Стравинского, поэма "Колокола" для солистов, хора и оркестра Сергея Рахманинова.

Ознакомиться с абонементами Хоровой капеллы подробнее слушатели филармонии смогут на ярмарке абонементов, которая продлится три дня — 7,8 и 9 апреля (ул. Республики, 34, фойе первого этажа). В нынешнем году филармония предлагает скидки на абонементы от 25%.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.