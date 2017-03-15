В Тобольск привезут уникальные детские конструкторы

12:07 15 марта 2017
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Изучить новинки развивающих и увлекательных игр, а также пройти мастер-классы любознательные дети и взрослые смогут 25-26 марта в тобольском спорткомплексе "Центральный".

"Конструкторы — это кладезь достоинств: развитие мелкой моторики, логического и абстрактного мышления, и попросту - открытие скрытых талантов. За этой игрой спокойно могут собраться и взрослые, и дети", - отмечает организатор игротеки, депутат Тюменской областной Думы VI созыва Елена Кашкарова

"Конструктория" направлена на продвинутых детей и их родителей. Здесь будет собрано более 25 самых умных конструкторов со всего мира: железнодорожные, магнитные, электронные, математические, зоологические, музыкальные и другие конструкторы. Каждый конструктор будет символизировать какой-то регион России, благодаря этому дети с легкостью смогут изучить нашу страну.

Теги: игры , досуг , Тобольск , дети , семьи , Тюменская областная дума
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