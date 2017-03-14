Тюменская филармония приглашает на вечер Шостаковича

Вечерний концерт Тюменского филармонического оркестра, посвященный творчеству великого композитора ХХ века Дмитрия Шостаковича, состоится в филармонии 19 марта.

Концерт начнется в 19:00. Однако чтобы слушатели ближе познакомились с творчеством Шостаковича, обладателей билетов приглашают в 18:00 на предконцертную беседу. Музыковед Надежда Коваленко расскажет интересные факты о произведениях, входящих в программу, и о композиторе.

Шостакович по своей природе – художник универсального дарования. Нет ни одного жанра, где он не сказал своего веского слова, но главной областью приложения творческих сил для композитора стала симфония.

В исполнении оркестра 19 марта прозвучит наиболее популярное произведение композитора - Пятая симфония.

Сам композитор писал: "...Тема моей симфонии – становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения, лирического по своему складу от начала до конца...". Работа имела огромный успех, и, по словам Мстислава Ростроповича, получила овации со слезами на глазах.

Помимо симфонии в этот вечер прозвучит скрипичный концерт Шостаковича. Солист – блистательный молодой российский скрипач Никита Борисоглебской. Сегодня музыкант по праву считается одним из самых ярких музыкантов современности.

Стремительность развития молодого музыканта поразительна: дебютировав в возрасте 10 лет с Ростовским симфоническим оркестром, он уже в 14 становится студентом Московской консерватории им. Чайковского, в 15 – артистом, а в 18 – самым молодым солистом Московской филармонии. В настоящее время Никита Борисоглебский – лауреат ряда престижных международных конкурсов, обладатель различных профессиональных наград.

Никита Борисоглебский выступит с тюменским оркестром не впервые. В прошлом сезоне он исполнил произведение Яна Сибелиус и покорил почитателей классической музыки в Тюмени.

На этот раз эмоциональный и темпераментный молодой скрипач исполнит Концерт № 1 для скрипки с оркестром. По серьезности тона, экспрессии и концентрации скрипичный концерт легко выдерживает сравнение с любой из симфоний Шостаковича. Но, в отличие от симфоний, сквозь все четыре части проходит один и тот же герой, олицетворяемый солирующей скрипкой.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.