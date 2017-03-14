В Тюмени вспомнят о Крыме на концерте-митинге "Мы вместе"

18 марта в Тюмени состоится концерт-митинг "Мы вместе!", посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Тюменцы и гости города смогут отлично провести время, придя к 11 утра на Цветной бульвар. Их вниманию будут представлены выступления известных региональных творческих коллективов, разнообразные интерактивные площадки, не обойдется без уже традиционного массового исполнения гимна России. Тех же, кто проголодался и замерз, будут ждать полевая кухня, кафе с горячим питанием, чаем и кофе.

Организатором мероприятия стала Общественная палата Тюменской области. Следите за новостями в социальных сетях по теме с помощью хэштегов #крымскаявесна #мывместе #крымнаш #крымтюмень

Кстати, имейте ввиду - в связи с проведением мероприятия 18 марта с 10 до 18 часов будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Герцена до ул. Ленина. Зрители и участники митинга-концерта могут оставить личные автомобили на близлежащих парковках: у ЦУМа (со стороны ул. Герцена), на ул. Герцена у Тюменского цирка, на ул. Ленина (у здания по ул. Первомайской, 20), у здания по ул. Первомайской, 14.