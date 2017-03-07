Сотрудники Автоинспекции Тюмени поздравили будущих водителей с праздником

10:33 07 марта 2017
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www.gibdd.ru
| Фото: www.gibdd.ru

Девушки - кандидаты в водители одной из тюменских автошкол получили от сотрудников ГИБДД цветы и сувениры.

На практическом занятии по вождению замначальника тюменской Госавтоинспекции Илья Пупышев лично проверил навыки вождения будущих автоледи и их готовность к сдаче экзаменов, сообщает пресс-служба ведомства. Девушкам полицейский напомнил о необходимости соблюдения требований дорожных правил, взаимном уважении всех участников движения и пожелал, чтобы мужчины были внимательны и доброжелательны к ним на дорогах не только 8 Марта.

www.gibdd.ru

Теги: ГИБДД , безопасность дорожного движения , праздники
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