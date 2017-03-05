Два тюменца могут стать донорами костного мозга для нуждающихся

Костный мозг двух доноров из Тюмени используют для трансплантации нуждающимся больным при стопроцентном совпадении генотипов с реципиентами. Это позволит спасти чью-то жизнь.

Как рассказала тюменский куратор проекта "Донорство костного мозга – Тюмень" Екатерина Каракеян, чтобы точнее установить совместимость, оба потенциальных донора вновь сдали по 9 мл крови, пробирки с ней отправили в лабораторию в Санкт-Петербург в Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой для проведения высокоточного типирования.



Подошли ли тюменцы для пересадки костного мозга, станет известно позже. Обычно Информация об этом появится на сайте Русфонда, формирующего национальный регистр доноров костного мозга.



Отметим, в последний раз сбор потенциальных тюменских доноров состоялся в декабре. Дата следующего пока неизвестна, пишет "Вcлух.ру".