Два тюменца заблокировали транспортную реформу в Екатеринбурге. Там недовольны

Жители столицы УрФО открыто протестуют против того, что усилиями губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и тюменского блогера-журналиста Ростислава Журавлева в Екатеринбурге заблокирована реформа общественного транспорта.

Суть дела такова. Летом прошлого года фонд содействия развитию городов "Город.PRO" подготовил новую маршрутную сеть общественного транспорта Екатеринбурга. Она предусматривала отказ от длинных прямых маршрутов в пользу пересадок. По мнению авторов реформы, в этом случае горожане будут быстрее добираться до места назначения:

Существующее транспортное обслуживание организовано таким образом, чтобы соединить точки отправления и назначения напрямую, не требуя пересадок. На первый взгляд кажется, что это именно то, чего хотят пассажиры, но в результате получается очень сложная низкочастотная и неэффективная система.

Интересно, что в 2010 году в Тюмени собирались провести аналогичную реформу, разбив все маршруты на укороченные подвозящие и магистральные. Проект так и не был реализован. Возглавлял администрацию Тюмени в тот момент... Евгений Куйвашев.

Одна из причин, почему подобного рода реформы буксуют, заключается в биллинге. Чтобы людям было удобно ездить с пересадками, необходимо вводить повременные билеты (со сроком действия час, сутки и так далее). Когда в населенном пункте несколько перевозчиков, возникает сложность в организации взаиморасчетов между ними. Ибо может получиться так, что пассажир по одному билету проедет маршрутами, которые обслуживают разные перевозчики.

Естественно, что из-за сложностей биллинга перевозчики будут априори недовольны предлагаемой реформой. К их оппозиции можно смело добавлять голоса пассажиров, которым неудобно пересаживаться (даже если не будет совершено ошибок с переходом на повременные билеты). Любопытно, что рупором общественности стал бывший екатеринбургский (а ныне тюменский) блогер и одновременно журналист Ростислав Журавлев. Он разместил у себя на странице в Facebook целую серию записей против реформы, вызвавших широкий резонанс. На одну из них нервно отреагировал даже глава столицы Среднего Урала Евгений Ройзман.

Думается, что один только голос общественности ничего бы не решил. А вот голос общественности в союзе с перевозчиками почти гарантированно сделает любую реформу неосуществимой; помешать столько мощному альянсу может либо могучая воля носителя власти, либо благоприятное расположение звезд. Однако ни того, ни другого пока не наблюдается. У чиновников на носу выборы (в этом году выбирают губернатора Свердловской области), а звезды после недавних неприятностей гомеопатии предпочитают лишний раз не провоцировать Комиссию по борьбе с лженаукой. В общем, уже обжегшийся семь лет назад на транспортных прожектах губернатор Куйвашев принял на прошлой неделе решение перенести реформу на 2019 год.

Но уральцы не сдаются. Как сообщает "Деловой квартал", представители арх-группы Podelniki опубликовали открытое письмо, в котором настаивают на возобновлении реформы и привлечении к ней одного из инициаторов - Евгения Липовича. Последний является теперь уже бывшим заместителем главы администрации Екатеринбурга: 7 февраля стало известно о том, что он уходит из мэрии. Отставка очень удачно совпала с решением о переносе транспортной реформы. Впрочем, она не мешает Липовичу вести разъяснительную работу среди граждан со страниц портала E1.RU. Так что предположение URA.RU о том, что реформа все-таки начнется в первоначально оговоренные сроки (а именно 1 июля текущего года), хотя бы частично, не кажется совсем беспочвенным.

Своеобразную поддержку транспортной реформе неожиданно оказал известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Он придумал, как сэкономить Екатеринбургу 1,8 млн рублей, которые город решил потратить на поиск источников загрязнения улиц. По мнению Артемия Андреевича, все ответы уже содержатся в его трехлетней давности записи в "Живом Журнале". Ну что же, этой суммы хватит, чтобы убедить екатеринбуржцев в том, что ставшая камнем преткновения транспортная реформа не столь ужасна, как кажется на первый взгляд. Тогда среди противников проекта останутся лишь перевозчики. Число которых мэрия надеется на всякий случай сократить с 37 до 4-5 (таковы прогнозы URA.RU).

Евгений Сидоров