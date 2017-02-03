Тюменские школьники утерли нос Hyperloop'у

Скорость хваленого вакуумного поезда оказалась ниже, чем у созданных тюменцами аэросаней.

Как мы уже говорили, 28-29 января в областной столице состоялось первенство Тюменской области по автомодельному спорту среди юношей в классе моделей аэросаней. Победители выявлялись в четырех классах: гоночные модели аэросаней (АС-1, АС-2) и модели-копии (АК-1, АК-2). Воспитанники спортивно-технического объединения "Автомодельный спорт" тюменского дворца творчества и спорта "Пионер" заняли два первых места: Геннадий Ухалов - в классе АС-2 и Егор Иванов в классе моделей АК-1. В остальных классах "золото" ушло в Сургут стараниями Андрея Оверчука и его брата Дмитрия.

Известно, что модели развивают скорость до 230 км/ч. Серьезный вызов им должен был бросить вакуумный поезд, первые в мировой истории внелабораторные испытания которого состоялись в те же самые дни в калифорнийском Хоторне. Однако столь разрекламированный Hyperloop пока далек от совершенства. Судя по видео, трем командам удалось преодолеть порог скорости в 90 км/ч - и это пока все. До обещанных Илоном Маском 1 220 км/ч еще очень далеко (еще дальше до мечты инженеров 8 000 км/ч).