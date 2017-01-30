С начала эпидсезона в больницы обратились 24% тюменцев

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала сезона гриппа и ОРВИ в медучреждения Тюмени обратились более 180 тысяч человек. Лабораторно подтверждено 273 случая гриппа, из них 153 - у детей.

За четвертую неделю января в областной столице гриппом и ОРВИ заболели 10 185 человек. Это на 11% больше, чем на предыдущей неделе, когда отмечался спад заболеваемости. 72% обратившихся за помощью — дети, в большинстве дошкольного возраста.

Тюменцам напоминают, что сейчас во всех учреждениях здравоохранения действует масочный режим. Быть осторожными во время эпидсезона просят беременных женщин, мам с детьми, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Для профилактики нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным антисептическим средством, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность), чаще проводить в доме влажную уборку. При первых признаках ОРВИ или гриппа следует обратиться за медицинской помощью.