Инноваторы предлагают модернизировать уборочную технику в Тюмени

Специалисты компании "Интеллектуальная транспортная система" предложили новые технологии по контролю за качеством уборки улиц в Тюмени. Инновацию можно встроить в уже существующую городскую автоматизированную систему учета, используя, в том числе, возможности системы ГЛОНАСС/GPS.

По мнению разработчиков, программный модуль автоматизированной системы по управлению транспортом и учету работы уборочной техники позволит контролировать не только дорожную технику, но и работу транспорта органов власти, ЖКХ, скорой помощи, автобусов, что в целом даст возможность адаптировать дорожное движение.

Так, систему на уборочной технике можно дополнить камерами, чтобы оценивать качество уборки. Если работа выполнена плохо, то специалисты смогут отправить водителя доделать ее. Также новшество поможет учесть метеоусловия, чтобы при необходимости оперативно перераспределить технику.

Инновация уже используется в Липецкой, Ярославской областях и Мордовии. В Тюменской области комплекс пока работает частично и требует доработок. На это компания получила господдержку в размере около 2 млн рублей, пишет ИА "Тюменская линия".