В регионе появилась новая услуга для многодетных малоимущих семей

Новый порядок предоставления госуслуг по социальной поддержки малоимущих многодетных семей Тюменской области начал действовать с 1 января. Он позволяет одновременно оформить несколько услуг с одним пакетом документов и одним заявлением, в том числе и через многофункциональные центры.

В комплекс входят признание семьи малоимущей для получения государственной социальной помощи, пособие на ребенка, возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, возмещение расходов на оплату проезда учащимся общеобразовательных организаций, оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия и ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, сообщают в региональном департаменте социального развития.