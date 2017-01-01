Тюменский диетолог советует придерживаться принципа "одной тарелки"

Принцип "одной тарелки" поможет тюменцам избежать проблем с пищеварением и сохранить фигуру в результате праздничных застолий, считает главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

"Положите на тарелку все, что угодно, но понемногу. Так удастся поесть всего, чего просит душа, но при этом не переесть вновь. В плане спиртных напитков стоит проявить умеренность, а из безалкогольных отдать предпочтение воде, морсам и компотам, поскольку пакетированные соки содержат слишком много сахара", - пояснила она газете "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Врач также советует при приготовлении блюд отдавать предпочтение нежирному мясу и отказаться от майонеза.

За активным досугом в новогодние праздники важно не забыть о порядке хранения продуктов: во избежание отравлений нельзя хранить приготовленные блюда в холодильнике более 2-3 суток. Также нельзя заправлять салаты, даже маслом, потому что они быстрее портятся.