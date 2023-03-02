Тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" отмечает 45-летие с начала работы

Коллектив Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" отметил 45-летие с начала производственной деятельности.

Тюменский РМЗ был основан в г. Тюмени в 1978 году Приказом Министерства нефтяной промышленности в качестве центральной базы производственного обслуживания. Новая структура вошла в состав Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. В 1991 году база была переименована в Тюменский ремонтно-механический завод.

Тюменский РМЗ – одно из крупнейших промышленных предприятий региона – обеспечивает организации системы "Транснефть" продукцией машиностроения, металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и магистральных нефтепроводов. Завод расширяет долю поставок высокотехнологичного оборудования в рамках реализации программы импортозамещения. Продукция также вызывает интерес у компаний смежных отраслей промышленности.

В 2019 году с целью увеличения мощностей на Тюменском РМЗ был введен в эксплуатацию новый производственный комплекс, реализованный в рамках Специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Тюменской области и АО "Транснефть – Сибирь". Для расширения перечня и повышения качества выпускаемой продукции с вводом нового комплекса станочный парк завода был укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием.

Новая промышленная площадка позволила существенно расширить ассортимент и увеличить количество выпускаемого заводом отечественного оборудования, нарастить основные производственные показатели, в том числе номенклатура выпускаемой продукции увеличилась с 1,8 тыс. наименований до 2,5 тыс.

"45 лет – серьезный трудовой путь для предприятия. Сегодня Тюменский РМЗ решает серьезные производственные задачи. Только за минувший год на заводе было изготовлено свыше 24 тыс. единиц продукции на сумму почти 3 миллиарда рублей. Это заслуга дружного высококвалифицированного коллектива, которому по плечу любая производственная задача. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд", - отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов, поздравляя коллектив Тюменского РМЗ с юбилеем.

Благодаря реализации инвестконтракта на заводе создано более 200 дополнительных рабочих мест. Сегодня коллектив ТРМЗ насчитывает свыше 850 человек. Работники активно развивают волонтерское и добровольческое движение, оказывают помощь детским социальным учреждениям, принимают участие в патриотических акциях.

"Для нефтегазового кластера важны все направления нефтегазовой отрасли. Тюменский РМЗ является важнейшим заводом на территории региона. И мы очень рады, что реализуем с вами новые инвестиционные проекты. Это позволяет укрепить нашу импортонезависимость, наш технологический суверенитет", - заявил заместитель губернатора Тюменской области А.В. Пантелеев на торжественном мероприятии, посвященном юбилею.

"Сегодня мы имеем самое современное оснащение, уникальные конструкторские разработки и, что самое главное, – мощный кадровый потенциал. Все это позволяет нам успешно выполнять самые сложные задачи, вести освоение новых образов продукции, которые достойно заменяют импортные аналоги", – отметил директор Тюменского РМЗ А.С. Кунгуров.