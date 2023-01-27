Ученые создали специальную еду для бойцов СВО

Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специальную еду для военных, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости.

"Новые продукты и рационы способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации сил. Первые партии переданы силовикам, а производители ждут команды, чтобы развернуть промышленный выпуск под общим названием "Донбасс"", - сообщает информагентство.