Ученые создали специальную еду для бойцов СВО

17:34 26 января 2023
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Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специальную еду для военных, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости.

"Новые продукты и рационы способствуют концентрации внимания, повышению выносливости и мобилизации сил. Первые партии переданы силовикам, а производители ждут команды, чтобы развернуть промышленный выпуск под общим названием "Донбасс"", - сообщает информагентство.

Теги: военнослужащие , наука , питание , РИА Новости
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