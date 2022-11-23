Победители конкурса на завание организации высокой социальной эффективности в Тюмени получили награды

Награды победителям и призерам регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" вручил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В 2022 году 13 организаций подали 22 заявки на участие в региональном этапе конкурса. По сравнению с прошлым годом, количество заявок увеличилось почти в два раза, что говорит о растущем интересе работодателей в развитии персонала и улучшении социально-психологического климата в коллективах.

Самыми многочисленными номинациями стали "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы" и "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы". Лучшие работодатели представили проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации.

"Наша задача распространять опыт работы таких предприятий, поскольку развитие экономики региона напрямую связано с необходимостью культивирования социальной ответственности бизнеса", - отметил Алексей Райдер.

Предприятия, занявшие 1 место в региональном этапе, номинированы на участие в федеральном этапе конкурса. Итоги будут подведены после 23 декабря текущего года.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Минтруда и социальной защиты РФ с 2000 года. Победа в конкурсе способствует созданию положительного социального имиджа организации. Организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.