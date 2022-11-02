Тюменский ремонтно-механический завод за 9 месяцев выпустил более 15 тысяч единиц продукции

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" подвел итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2022 года. В период с января по сентябрь изготовлено более 15 тысяч единиц продукции на 2 млрд рублей.

ТРМЗ выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта поставлено 4,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, почти 5,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая более 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 3,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. За отчетный период Тюменский РМЗ переработал более 5 тыс. тонн металлопроката.

В рамках внедрения современных технических решений специалистами ТРМЗ освоена процедура непрерывной механической обработки изделий со сложной геометрией, таких как колесо рабочее и шнек насоса типа НПВ (насос подпорный вертикальный), изготавливаемых путем фрезерования одновременно в пяти координатах.

С целью освоения новых видов продукции, таких как устройство улавливания герметизаторов, клапан аварийный разгрузочный АКР-500, внедрена технология полуавтоматической сварки металлоконструкций из алюминиевых сплавов.

Для снижения металлоемкости продукции, производимой ТРМЗ, освоено изготовление крышки отсека вантуза колодцев из композитных материалов с привлечением специализированных предприятий. Изготовлен опытный образец, ведутся эксплуатационные испытания.

Разработана конструкторская документация камеры герметизирующей ГК-15. Данная камера предназначена для проведения ремонтных работ на подводных участках трубопроводов диаметром от 219 до 1220 мм на глубинах до 15 метров, обеспечивая при этом максимально безопасные условия труда. Специалистами завода проведены в том числе расчеты этой конструкции на статическую прочность, устойчивость, расчет нагрузок на опорные элементы.

В сентябре 2022 года Тюменский РМЗ принял участие в выставке продукции в рамках проведения Промышленно-энергетического форума TNF в г. Тюмени. На форуме было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между Правительством Тюменской области и АО "Транснефть – Сибирь" при реализации проекта по организации выпуска Тюменским ремонтно-механическим заводом специализированных очистных сооружений.

Кроме того, специалисты завода выполняют техническое обслуживание и текущий ремонт механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на производственных объектах организаций системы "Транснефть". За отчетный период сервисные службы завода провели ремонт 23 магистральных и 8 подпорных насосных агрегатов, выполнили испытание 56 электродвигателей, техническое обслуживание 12,7 тыс. единиц электрооборудования нефтеперекачивающих станций. Проведен контроль технического состояния и обслуживание 1,8 тыс. единиц систем вентиляции.