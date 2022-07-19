Моор рассказал про IT-компанию, в которой работают школьники

В тюменской компании ОКАС (Объединение когнитивных ассоциативных систем) работает более ста человек, двадцать из них школьники, все вместе они разрабатывают и внедряют нейросетевые системы искусственного интеллекта.

"Еще в 2016-м в компании работало всего четыре человека, сейчас сотрудников более ста, среди них 20 школьников. Юноши и девушки ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру. IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, специалисты ОКАС учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними, отвечать на вопросы, хранить и предоставлять информацию. Это один из главных трендов отрасли. Диалоговые системы ОКАС уже могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов. Среди клиентов компании "СИБУР-Холдинг", "Россети", банки, федеральные и региональные органы власти. ОКАС создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов.