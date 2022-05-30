"Газпромнефть-Хантос" стал новым участником Нефтегазового кластера Тюменской области

Газпромнефть-Хантос вошел в состав участников Нефтегазового кластера Тюменской области, это позволит компании более эффективно сотрудничать с учреждениями образования и науки, НКО, органами госвласти, представителями нефтегазовой отрасли, являющимися участниками ассоциации.

"Участие в Кластере таких крупных промышленных заказчиков как "Газпромнефть-Хантос" усиливает синергетический эффект в области научно-технической и производственной кооперации, позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность региональной экономики", - отметил гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"Наше предприятие – это платформа для промышленной интеграции по многим направлениям технологического развития. Поэтому для нас важен диалог с производителями и поставщиками оборудования и услуг, развитие партнерств для достижения максимальной эффективности реализации проектов, - сказал гендиректор "Газпромнефть-Хантос" Сергей Федоров.

Нефтегазовый кластер Тюменской области в конце 2021 года зарегистрирован в Минпромторге России, благодаря этому участники ассоциации могут рассчитывать на федерально поддержку. НА сегодня в кластер входит более 70 предприятий. В 2021 году начато сотрудничество кластера с такими компаниями, как "Газпром", "Сургутнефтегаз", "НОВАТЭК".

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