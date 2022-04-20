АО "Транснефть – Сибирь" в первом квартале выполнило диагностику 1,1 тыс. км нефтепроводов

АО "Транснефть – Сибирь" в первом квартале 2022 года провело внутритрубную диагностику 1,1 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов (МН).
Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами собственной разработки ПАО "Транснефть" - ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами. Использование данного оборудования позволяет своевременно и с высокой точностью выявлять дефекты коррозии, расслоения стенки трубопроводов, определять наличие дефектов сварных швов.
Кроме того, на линейной части МН выполнена техническая диагностика двух единиц запорной арматуры, двух отборов давления и одного вантуза. Недопустимых дефектов по результатам обследования не выявлено.
Всего в 2022 году АО "Транснефть – Сибирь" планирует выполнить внутритрубную диагностику 67 участков трубопроводов общей протяженностью более 4,5 тыс. км.
Мероприятия выполняются в соответствии с комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО "Транснефть". Своевременная оценка технического состояния позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных трубопроводов.
Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"
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