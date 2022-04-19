В Госдуму внесли законопроект о бесплатном выборе мест в самолете для детей и инвалидов

11:55 19 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о возможности бесплатно выбирать места в самолете детям и инвалидам. Он позволит исключить ситуации, когда дети летят отдельно от родителей, а люди с ограниченными возможностями здоровья – без сопровождающих, сообщается в Telegram-канале партии.

"Возможность бесплатного выбора места будет предоставлена при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от двух до 12 лет. Исключения составят места повышенной комфортности", - следует из релиза.

Инициатива не затрагивает ситуации, когда билеты покупают в аэропорту в день вылета и при покупке билетов в последний момент. отмечается, что законопроект одобрен на Экспертном совете "Единой России".

Теги: авиабилеты , Госдума , дети , Единая Россия , законопроект , инвалиды , Росавиация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022