В Госдуму внесли законопроект о бесплатном выборе мест в самолете для детей и инвалидов

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о возможности бесплатно выбирать места в самолете детям и инвалидам. Он позволит исключить ситуации, когда дети летят отдельно от родителей, а люди с ограниченными возможностями здоровья – без сопровождающих, сообщается в Telegram-канале партии.

"Возможность бесплатного выбора места будет предоставлена при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от двух до 12 лет. Исключения составят места повышенной комфортности", - следует из релиза.

Инициатива не затрагивает ситуации, когда билеты покупают в аэропорту в день вылета и при покупке билетов в последний момент. отмечается, что законопроект одобрен на Экспертном совете "Единой России".