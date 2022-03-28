Предприятия иностранных компаний продолжают работу в Тюмени

18:23 28 марта 2022
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Коллективы Baker Hughes, KCA Deutag, Schlumberger сохранены, их операционная деятельность продолжается в штатном режиме, принятые на себя обязательства по контрактам исполняются предприятиями в полном объеме, заявили в департаменте инвестполитики региона. 

Официальное сообщение о работе иностранных компаний и судье инвестпроектов с их участием опубликовано в Telegram-канале InvestTyumen.

В сообщении отмечается, что в настоящее время не идет речи о полноценном отказе инвесторов от каких-либо инвестпроектов:

Полноценных отказов от реализации инвестиционных проектов сейчас нет. Инвесторы сохраняют свои намерения. Возможно какое-либо предприятие воспользуется временной паузой на срок - максимум 3 месяца. Причиной этого может стать необходимость формирования новых логистических коридоров и цепочек, а также пересмотр финансовых показателей. На ситуацию повлияло увеличение ключевой ставки, изменение цен на оборудование и комплектующие.

В департаменте инвестполитики региона подчеркивают, что "все, кто продолжит инвестировать в Тюменскую область, будут поддержаны региональными и федеральными льготами".

Теги: инвестиции , производство , промышленность
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