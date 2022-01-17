Семен Тегенцев посоветовал управляющим компаниям общаться с жильцами домов в соцсетях

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Заместитель главы города Тюмени, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев на очередном совещании, по увеличению размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, посоветовал управляющим компаниям усилить взаимодействие с жильцами домов, выстраивать прямой и открытый диалог с советами многоквартирных домов, повышать информированность жильцов о работе управляющих компаний.

По мнению Тегенцева, каналы публичной связи могут стать эффективными инструментами в общении с горожанами:

Если каждый субъект управления заведет для жителей страничку в пабликах и будет выкладывать позитивные примеры работы, поверьте, отношение людей к вашей УК или ТСЖ будет меняться. Жители должны знать, чем занимаются сантехник, электрик или мастер участка на конкретном многоквартирном доме. Это не стоит больших трудовых затрат, но увеличит количество ваших подписчиков, они увидят реально выполненные дела.

Кроме того, был сделан акцент на необходимость неукоснительного исполнения законодательства в части изменения размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения согласно действующим договорам управления. Соблюдение управляющими организациями установленных требований взято на контроль и будет осуществляться в установленном порядке, отметили в департаменте городского хозяйства.