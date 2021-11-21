Ветеринар рассказала, как сэкономить на содержании кошек и собак

Владельцы собак и кошек считают, что содержание собак и кошек требует значительных расходов. Издание "Тюменская область сегодня" решило разобраться в вопросе и выяснило у ветеринара Ирины Кокшаровой, как и сколько необходимо кормить питомцев.

Кормить собаку или кота нужно так, как советует производитель. Обычно на упаковке корма есть инструкция, в которой написано, сколько граммов необходимо животному определенного веса. Ни в коем случае не перекармливайте питомца. Кота или собаку с ожирением придется чаще водить к ветеринару.

Смешивать сухой и влажный корм не обязательно. Собакам можно оставить подкормки при дрессировке. Сухой корм достаточно калориен. Влажные корма дадут собаке меньше энергии, поэтому их давать следует больше. Кормить едой со стола точно нельзя.

На сайте одного из производителей кормов дневную норму сухого корма для собак от 10 до 15 килограммов (примерный вес популярных пород для содержания в квартире). В день такому питомцу необходимо съедать 170-230 граммов корма. В итоге получается, что собаке нужно около 84 килограммов корма в год. Если вы используете обычный корм, то затраты на него составят 15 600 рублей. Специализированная еда для собак с проблемами может обойтись в 70 тысяч рублей. При использовании подкормки в процессе дрессировки расходы могут увеличиться еще на 10,5 тысяч рублей, а то и больше.

Кошкам весом около 4-х килограммов рекомендуют съедать 40 граммов сухого корма в день или около 15 килограммов в год. Затраты составят от 2 700 до 10 500 рублей.

Если у питомца нет никаких проблем со здоровьем, то ветеринара стоит посещать один раз в год – для вакцинации. После 6-7 летнего возраста также раз в год нужно будет проходить обследование: делать УЗИ-сердца (довольно частая патология), анализы.

Ежегодная вакцинация кошки или собаки обойдется владельцу примерно в тысячу рублей. Ценник на полное обследование начинается от трех тысяч рублей (УЗИ, анализы и консультация ветеринара). Четыре раза в год питомца нужно еще глистовать. Препарат может стоить от 200 до 600 рублей, и, скорее всего, его вам хватит на несколько раз.

Между тем владельцам кошек придется выложить около 5 тысяч рублей на наполнитель для лотка. Собачникам повезло чуть больше. Чтобы убрать за своим "хвостатым другом", им нужны только пакетики. На их уйдет всего около 600 рублей за год.

При планировании расходов учитывать стоит и другие аксессуары для животных (шампуни, воск для лап для собак, когтеточки для кошек, игрушки, чесалки и пуходерки, одежду). Скорее всего, вы приобрели все это, когда заводили питомца, но периодически арсенал придется обновлять.

Суммы актуальны для беспроблемных питомцев: лечение патологии у животного может обойтись дороже его годового содержания, отмечает ветеринар.