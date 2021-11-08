Тюменские улицы стали зеленее на 8 тысяч деревьев

В различных районах Тюмени н муниципальных землях, вместо вырубленных старых деревьев и при создании новых зелёных зон за нынешний сезон высажено более 8 000 деревьев, сообщили в "ЛесПаркХозе".
Высадка крупномерных деревьев осуществляется в соответствии с Планом озеленения города, а также в рамках акций "Классное дерево", в которых участвуют школы и детсады, и "Посади дерево" с привлечением жильцов многоквартирных домов.
В первой акции у 19 школ и детсадов высажено около 1 300 деревьев, по программе "Посади дерево", которая помогает озеленять дворы, на территории 34 многоквартирных домов будет высажено более 700 саженцев.
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