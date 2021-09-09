Тюменский губернатор решил уравнять тарифы для жильцов домов разных годов постройки

Оплата коммунальных расходов станет производиться по принципу "одна труба – один тариф", заявил в видеообращении к жителям региона губернатор Александр Моор. Он внёс в облдуму законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки.

"Я поручил подготовить изменения в закон Тюменской области "О льготных тарифах". В соответствии с новой редакцией закона, потребители, получающие тепло, холодную воду или, наоборот, водоотведение "через одну трубу", будут платить одинаково", – сообщил глава региона.

О предлагаемом изменении в законе он рассказал на примере поселка Боровский. Жители новостроек в Боровском, также как и жители других домов, за кубометр питьевой воды будут платить не 112,8 рубля, а 34,39 рубля - для них тариф снизится в четыре раза.

В целом по региону изменения коснутся более ста тысяч квартир и трех тысяч частных домов.