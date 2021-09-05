Сельхозпредприятия Тюменского района обновляют ассортимент продукции

Тюменские аграрии расширяют ассортимент производимой продукции. Это позволяет им не только удерживать большую долю на местном рынке, но и выдерживать конкуренцию в других регионах.

Как сообщили в управлении АПК администрации Тюменского района, обновление ассортимента дает возможность местным производителям постоянно быть на виду у потребителей. Например, частные сыроварни и кондитерские цеха постоянно радуют новинками. Кроме того, они имеют возможности эти новинки оперативно запускать в производство.

"У крупных сельхозпроизводителей иная специфика, они работают с большими объемами и территориями распространения. Самые яркие примеры, сортовое разнообразие томатов в тепличном комплексе "ТюменьАгро" и самый обширный в районе и области ассортимент мясной продукции на "ПРОДО Тюменский бройлер", сейчас в нем уже около 200 наименований", - прокомментировал заместитель начальника управления администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

Как отметила главный технолог дирекции по переработке птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Татьяна Ситникова, одно из самых перспективных направлений - это детская линейка. Кроме того, происходит смещение спроса: от кулинарного разнообразия линейки "Кухни мира" к нишевым продуктам быстрого приготовления.

"И здесь главное успевать за изменившимися предпочтениями покупателей или даже угадывать их. Это ценится не только тюменцами, с новой продукцией легче заходить и в соседние области. В этом один из принципов успеха на рынке", - подчеркнула представитель птицефабрики.