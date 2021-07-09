Жильцам 14 квартир в Демьянке сделали перерасчет по оплате ЖКУ

Фото предоставлено Госжилинспекцией ТО

Перерасчет платы за коммунальные услуги в Демьянке Уватского района произведен после обращения жителей поселка на прямую линию с Владимиром Путиным и вмешательства прокуратуры.

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура Тюменской области провела проверку информации о завышенной плате на коммунальные услуги и возможных нарушениях в поселке Демьянка Уватского района.

Установлено, что между Демьянским коммунальным предприятием Уватского района и ООО Специализированный застройщик "Крылья" 1 февраля 2021 года заключен договор управления многоквартирным домом № 4 на ул. Пионерной в поселке Демьянка. При этом из-за бездействия коммунального предприятия общедомовой прибор учета холодной, горячей воды, тепловой и электрической энергии введен в эксплуатацию только 2 апреля. В связи с этим начисление АО "СУЭНКО" платежей за коммунальные услуги производилось по нормативу потребления, что нарушало права собственников и нанимателей жилых помещений.

Согласно требованиям закона до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда расходы на их содержание несут органы местного самоуправления. Между тем администрация Уватского района этого не делала.

АО "СУЭНКО" коммунальные платежи, которые должна была вносить администрация, включала в квитанции некоторых жильцов. Так, в квитанциях граждан на оплату коммунальных услуг, право собственности у которых возникло в апреле 2021 года, незаконно включена плата за услуги и за март.

Прокуратура внесла главе администрации района и директорам муниципального предприятия и АО "СУЭНКО" представления об устранении нарушений закона. Были перепроверены начисления всем жильцам дома. Выявлены нарушения при начислении платы за коммунальные услуги собственникам 14 квартир. Общая сумма перерасчета составила более 220 тыс. рублей.

Также прокуратурой в отношении должностного лица муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов), сообщили в пресс-службе ведомства.