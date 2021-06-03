Тюмень получит 90 млн рублей из федерального бюджета на мониторинг и тушение лесных пожаров

Тюменская область получит дополнительно из федерального бюджета почти 90 млн рублей на мероприятия по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров.

Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение Правительства РФ о выделении Тюменской области дополнительно 65 470,2 тыс. рублей субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров и 24 135,7 тыс. рублей субвенций на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах путем авиационного патрулирования.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, который входит в состав Комиссии от фракции "Справедливая Россия".

По его словам, дополнительные федеральные средства регионам на финансовое обеспечение борьбы с лесными пожарами будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение Правительства будет подписано в ближайшее время.

Депутат фракции СР Александр Ремезков пояснил: "Выделяемые дополнительные федеральные средства помогут Тюменской области направить больше сил и средств на тушение пожаров, оперативно выявить и ликвидировать новые очаги возгорания. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ уже выступала с инициативой ввести запрет на прекращение тушения лесных пожаров при отсутствии прямой угрозы населённым пунктам или объектам экономики. И сегодня мы продолжаем добиваться того, чтобы соображения экономической целесообразности не становились препонами в борьбе с лесными пожарами. СР считает справедливым финансово поддержать регионы, которые обеспечивают безопасность граждан и берегут природные ресурсы страны, предотвращая распространение пожаров".

Ремезков отметил, что созданная в апреле прошлого года в условиях пандемии парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований и в этом году совместно с Правительством продолжает выделять дополнительную финансовую помощь регионам на решение первоочередных проблем.