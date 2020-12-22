Тарифы на коммунальные услуги в Тюменской области не повысятся в январе 2021 года

Тарифы на тепловую энергию, воду и водоотведение, услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей области в январе 20210го останутся на уровне декабря 2020 года. Об этом заявил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

С 1 июля 2021 года рост совокупного коммунального платежа ограничен на уровне 3,4%, поэтому и все тарифы для населения увеличатся не более, чем на 3,4% (напомним, в 2020 году аналогичное ограничение равнялось 4%).

Для ограничения роста коммунального платежа законом Тюменской области предусмотрено применение льготных тарифов для населения, сообщает ОперШтаб.

Большинство тюменцев с 1 июля будут оплачивать услугу отопления по льготному тарифу 1391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал).

Аналогичный тариф на холодную воду составит 33,55 руб./куб.м (+1,10 руб./куб.м); на водоотведение – 21,22 руб./куб.м (+ 69 копеек за кубический метр).

Плата за услугу регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами рассчитывается одинаково во всех населенных пунктах области. Она не изменится и останется прежней до 1 июля 2021 года.