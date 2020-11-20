В Тюменской области стартует национальный чемпионат Абилимпикс

IV Национальный Чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья состоится с 23 по 29 ноября.

В связи с эпидемиологической ситуацией он пройдет в очно-дистанционном формате. Участники будут выступать в домашних регионах, а их работу судьи оценят дистанционно – за выполнением заданий они будут наблюдать через мониторы.

В этом году в финале примут участие более двух тысяч человек из 85 регионов по 77 компетенциям, самыми многочисленными из которых станут "Поварское дело", "Швея", "Ремонт и обслуживание автомобилей".

Тюменскую область представят десять человек, победивших на региональном состязании, в десяти компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Карвинг", "Ресторанный сервис", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Резьба по дереву", "Торговля", "Поварское дело", Кондитерское дело", "Адаптивная физическая культура". Молодые люди будут демонстрировать свое мастерство на четырех тюменских площадках и одной в Ялуторовске.