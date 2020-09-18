В выставке инноваций Тюменского нефтегазового форума участвуют более полусотни компаний

Более 60 компаний представят инновационные разработки на Тюменском нефтегазовом форуме, который состоится 22–24 сентября. Об особенностях проведения мероприятия в этом году рассказала руководитель выставки TNF-2020 Олеся Шангареева.

Она отметила, что в нынешнем году максимальная площадь индивидуального стенда увеличилась с 35 до 70 кв. м, а общая площадь выставочного павильона — на треть, до 1 тыс. 300 кв. м.

Среди участников выставки — резиденты компаний "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "СибБурМаш", ассоциации машиностроителей Тюменской области, Тюменского индустриального университета, "Сколково", иностранные разработчики, сообщает Тюменская линия.

"Многие компании везут тяжелое, крупногабаритное оборудование, например, бурильное. Мы берем на себя заботы, как его разместить и закрепить, чтобы стенд был наглядным и безопасным для посетителей", — отметила Олеся Шангареева.